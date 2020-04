Bei den Kardashians gab es mal wieder einen triftigen Grund zum Feiern! Am 18. April hatte Reality-Star Kourtney Kardashian Geburtstag. Das älteste Kind von Kris Jenner (64) wurde 41 Jahre alt. An ihrem Ehrentag konnte sich die TV-Bekanntheit nicht nur über ein Piñata-Double von sich selbst freuen, neben weiteren Geschenken überraschte sie ihr Bruder Robert Kardashian (33) mit einem ganz besonderen Präsent. Und das überreichte der Socken-Designer seiner ältesten Schwester...

In ihrer Instagram-Story präsentierte Kourt ihren Followern das Mitbringsel, das sie so sehr rührte: "Mein liebstes Geburtstagsgeschenk: Rob hat mir die alten Platten meines Vaters gegeben", klärte die TV-Beauty auf. Und tatsächlich: In dem bunten Haufen voller Andenken an den berühmten Anwalt Robert Kardashian Sr. (✝59), der 2003 verstorben war, befinden sich unter anderem Schallplatten von Neil Young (74), Etta James, Frank Sinatra (✝82), Ray Charles (✝73), James Taylor und dem kürzlich verstorbenen Bill Withers.

Aber auch der Rest des KarJenner-Clans dachte natürlich an die dreifache Mutter: Khloe Kardashian (35) und Co. organisierten eine "Drive-by-Party" – sie fuhren abwechselnd am Haus der Kourtney (41) vorbei. An Musik, Gesang und selbst Konfetti fehlte es bei der etwas anderen Fete also nicht!

Greg Doherty/Getty Images Rob Kardashian, 2016

Instagram / kourtneykardash Robert Kardashians Geburtstagsgeschenk für Kourtney

Instagram / kourtneykardash Kourtney und Kim Kardashian

