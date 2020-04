Ihr Ex Channing Tatum (40) liegt Jessie J (32) noch immer am Herzen. Knapp eineinhalb Jahre haben die beiden eine On-Off-Beziehung geführt. Offiziell wurde die Liebe der beiden aber erst im März 2019. Nachdem sie sich zwischendurch schon einmal getrennt hatten und wieder zueinander fanden, endete ihre Romanze dann endgültig im April 2020. Doch obwohl ihre gemeinsame Zeit etwas holprig verlief, gratulierte Jessie Channing nun liebevoll zu seinem 40. Geburtstag.

Am 26. April feierte der Schauspieler sein rundes Jubiläum, und auch die Glückwünsche seiner Ex durften dabei nicht fehlen. Die "Flashlight"-Interpretin postete drei Bilder von ihm in ihren Instagram-Storys. "Alles Gute zum 40. für diesen wunderbaren Mann hier. Du bist wirklich einzigartig. Ich bin so dankbar, dass du geboren wurdest und noch mehr, dass ich dich kennenlernen durfte", schrieb sie zu dem Bild, das Channing im Meer stehend zeigt. Dazu postete sie noch ein Foto von ihm, wo er mit seinem Motorradhelm posiert und ein Video, in dem er ins Meer springt.

Ob die Sängerin damit versucht, das Herz des Magic Mike-Darstellers zurückzuerobern? Schließlich waren die beiden in der Zeit, in der sie zusammen waren, glücklich miteinander. Erst im Februar dieses Jahres gab die 32-Jährige preis, wie gerne sie ihre Zeit mit Channing verbrachte: "Kochen, Organisieren, Singen und Sex sind meine liebsten Dinge, in der Reihenfolge." Auf die Geburtstagsgrüße seiner Ex hat er selbst aber noch nicht reagiert.

Instagram / jessiej Channing Tatum, Schauspieler

Getty Images Jessie J bei der "Dear Mama"-Vorführung in L.A. im Mai 2018

Getty Images Channing Tatum im Januar 2020



