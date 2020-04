Huch, die beiden wirken aber seeehr vertraut miteinander! In der jüngsten Vergangenheit hatte Florian Hausdorfer kein Glück in der Liebe: 2019 nahm er an der Datings-Show Die Bachelorette teil, doch Rosenlady Gerda Lewis (27) war nicht die Richtige für ihn – vor den Homedates warf er freiwillig das Handtuch. Nun zeigte er sich ziemlich vertraut mit einer anderen Dame und zwar mit Schlagersängerin Melissa Naschenweng (29)! Läuft da etwa was zwischen den beiden?

Flirtereien in der Bar, tiefe Blicke und Selfie-Sessions im Bett – das sind keine Beschreibungen von Florians letzten Instagram-Storys, in denen er zusammen mit der Musikerin zu sehen ist, sondern Szenen aus Melissas neuestem Videoclip für ihre Single "Dein Herz verliert". Demnach sind die beiden kein Paar, stattdessen turtelten sie nur rein professionell für die Kamera miteinander. Das hinderte die 29-Jährige aber nicht daran, im Promiflash-Interview mächtig von dem Bürokaufmann zu schwärmen: "Florian ist wirklich ein sehr attraktiver Mann mit einer wahnsinnigen Ausstrahlung und, das kann ich jetzt bestätigen, mit einem richtig gutem Schauspieltalent! Außerdem groß, durchtrainiert und er hat Humor!" Gleichzeitig stellte sie jedoch klar, dass sie noch Single sei.

Aber wie kam es dazu, dass der Österreicher in ihrem Musikclip mitwirkt? "Ich war gerade am Weg zu einem Auftritt und sah auf Instagram ein Foto, welches ein guter Bekannter von mir gepostet hatte! Auf diesem Foto war Florian drauf!", erklärte sie im Gespräch. Sie habe sofort gedacht, dass er der Richtige für ihr Video sei.

Instagram / melissa_naschenweng Melissa Naschenweng im März 2019

Instagram / florianhausdorfer Florian Hausdorfer, Reality-TV-Bekanntheit

Sony Music Melissa Naschenweng, Schlagersängerin



