Na, wer ist denn dieser süße Fratz? Die Promis begeistern ihre Fans in den vergangenen Wochen immer wieder mit knuffigen Throwback-Fotos. Manchmal sind diese vom vergangenen Sommerurlaub, andere wiederum gehen ein gutes Stück weiter zurück. So erfreute Victoria Beckham (46) ihre Follower erst vor wenigen Tagen mit einem goldigen Kinderbild. Und welche berühmte Dame steckt hinter dem neuesten nostalgischen Schnappschuss?

Es ist Nina Dobrev (31)! Die Vampire Diaries-Darstellerin zeigt auf Instagram eine Aufnahme von sich aus ihrer Kindheit, auf dem sie als kleines Mädchen mit großen, dunklen Kulleraugen frech in die Kamera grinst: "So, lasst uns alle lachen. Macht euch keine Sorgen, wenn es kein echtes Lächeln ist. Das habe ich im Kindergarten auch gemacht, und meine Mutter hat das Foto trotzdem eingerahmt", witzelt die Schauspielerin in dem Netz-Beitrag.

Doch nicht nur mit diesem knuffigen Foto sorgt Nina in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen: Auch ihr Liebesleben rückt derzeit wieder in den Medienfokus. So erhärtet sich seit ein paar Wochen der Verdacht, dass sie etwas mit dem Profi-Snowboarder Shaun White (33) haben könnte. Anfang April hatte der Sportler das Haus der 31-Jährigen verlassen.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Nina Dobrev

Anzeige

Instagram / nina Nina Dobrev, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Shaun White, 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de