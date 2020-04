Demi Lovato (27) möchte sich nur mit Menschen umgeben, die ihr guttun. In der Vergangenheit datete die Sängerin lange den Schauspieler Wilmer Valderrama (40). Fast sechs Jahre waren die beiden glücklich, bevor sie 2016 entschieden, getrennte Wege zu gehen. Dennoch stand er ihr bei ihrem Entzug noch lange zu Seite und half ihr, clean zu werden. Mittlerweile hat die 27-Jährige allerdings keinen Kontakt mehr zu ihrem Ex. Demi ist der Überzeugung, dass es besser ist, sich von Menschen zu lösen, die ihrer Vergangenheit angehören.

Gegenüber Jameela Jamil (34) gestand die "I Love Me"-Interpretin, dass sie lange Zeit Angst hatte, Leute aus ihrem Leben auszuschließen. "Ich hatte das Gefühl, dass ich mit sämtlichen Leuten, mit denen ich negative Erfahrungen gemacht habe, alles wieder ins Lot bringen musste", verriet sie. Doch sie merkte schnell, dass das für ihre eigene Gesundheit nicht förderlich war. Mittlerweile habe sie begriffen, dass es immer einen Grund gebe, sich von ihren Ex-Beziehungen zu trennen. Demnach habe Demi mit der Zeit gelernt, "toxische" Personen aus ihrem Leben zu entfernen und Menschen gehen zu lassen.

Für sie war das eine wichtige Erkenntnis, um mit sich selbst ins Reine zu kommen. "Wenn man so jung in einer sechsjährigen Beziehung steckt, dann lernt man sich selbst gar nicht kennen", gab sie preis. Inzwischen ist Demi aber wieder glücklich vergeben. Momentan datet sie den Schauspieler Max Ehrich (28), in den sie Hals über Kopf verliebt sei.

