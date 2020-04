Wurden die Erwartungen an die 7000. Folge von Gute Zeiten, schlechte Zeiten etwa übertroffen? Am 29. April feierte die RTL-Vorabendserie mit einer Ausstrahlung in Spielfilmlänge ihr rundes Jubiläum. Im Mittelpunkt der Geschichte stand ein Mädels-Trip von Maren (Eva Mona Rodekirchen, 43), Nina (Maria Wedig, 36), Yvonne (Gisa Zach, 45) und Katrin (Ulrike Frank, 51), der in einem wahren Horror-Urlaub endete: Nach dem Verlust ihres Bootes strandeten die vier Frauen auf einer einsamen Insel. Doch wie gefielen den Zuschauern die dramatischen Szenen auf Fuerteventura?

Eingefleischte GZSZ-Fans wissen, dass eine Jubiläumsfolge stets auch extra Spannung mit sich bringt und die Regisseure noch mal alles herausholen. Das dürfte bei einigen Zuschauern jedoch nicht der Fall gewesen sein – im Gegenteil: "Die normalen 40 Minuten bieten mehr Spannung als die knapp zwei Stunden", stellte ein Nutzer enttäuscht via Twitter fest und bekam reichlich Zuspruch. "Die Story der Jubiläumsfolge hätte man auch in 30 Minuten erzählen können", gestand ein anderer User.

Für einen Teil des Publikums entpuppte sich die dramatische Folge hingegen als echter Nervenkitzel: "Ich muss sagen, dass ich die Folge echt gut fand. Hab mitgelitten", verriet eine Zuschauerin. Ein weiterer Kommentator kann die zwiegespaltenen Meinungen sogar vollkommen nachvollziehen: "Es geht ja immer weiter und wird wieder spannender und wieder langweiliger. Das ist der ewige GZSZ-Kreislauf!"

TVNOW / Benjamin Kampehl Nina (Maria Wedig), Katrin (Ulrike Frank), Yvonne (Gisa Zach) und Maren (Eva Mona Rodekirchen)

TVNOW / Benjamin Kampehl Nina (Maria Wedig) und Yvonne (Gisa Zach) in der 7.000. GZSZ-Folge

TVNOW / Benjamin Kampehl Maria Wedig, Gisa Zach, Eva Mona Rodekirchen und Ulrike Frank in der GZSZ-Jubliläumsfolge



