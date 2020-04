Georgina Rodriguez (25) erhöht bei ihrem Work-out den Niedlichkeits-Faktor! Die Freundin von Fußballstar Cristiano Ronaldo (35) verzückt ihre Follower im Netz immer wieder mit ihren heißen Rundungen. Dass hinter ihrer schlanken Silhouette aber auch Arbeit steckt, bewies sie vor Kurzem mit einigen Videos, in denen sie ein schweißtreibendes Training absolviert. In Georginas neuestem Social-Media-Content rücken die Sportübungen aber dank ihrer kleinen Tochter Alana (2) ziemlich in den Hintergrund!

Während die Mama an ihren Bein- und Po-Muskeln arbeitet, tänzelt ihr kleiner Nachwuchs um sie herum. Zu Beginn von Georginas Instagram-Post versucht die Zweijährige noch, sich mit Mamas Pinsel zu schminken. Schließlich läuft sie dann zur Kamera und das Video endet. "Kinder handeln nur, um ihre Eltern zu stören", witzelt ein User in der Kommentarspalte. Viele andere sind total begeistert über den knuffigen Nebendarsteller. "Das Training ist in der Gesellschaft der kleinen Prinzessin Alana viel besser", schwärmt ein Follower.

Auch Papa Ronaldo geriet kürzlich in den eigenen vier Wänden ganz schön ins Schwitzen – und wurde beim Training von seinen Kindern begleitet. Er nutzte seine zwei Sprösslinge Eva (2) und Mateo (2) sogar als lebendige Gewichte. Und die Knirpse hatten sichtlich Spaß an der lustigen Papa-Kind-Sporteinheit.

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und ihre Tochter Alana

Getty Images Georgina Rodriguez im Mai 2019 in Madrid

Instagram / cristiano Eva, Cristiano und Mateo Ronaldo



