Welche Promi-Dame trainiert hier wohl ihren Hintern? Die 26-Jährige arbeitet zwar als Model, ist aber vor allem durch ihre Beziehung zu einem sehr erfolgreichen Fußballspieler bekannt. Der Profikicker hatte jahrelang für Real Madrid gespielt. Seit 2018 steht er jedoch für Juventus Turin auf dem Platz. Er und seine Partnerin haben eine ganze Rasselbande zu Hause. Davon wurden drei Kinder von einer Leihmutter ausgetragen. Die jüngste Tochter brachte die gesuchte Celebrity-Lady 2017 selbst zur Welt. Welche Frau könnte gemeint sein?

Tatsächlich handelt es sich auf dem Foto um keine Geringere als Georgina Rodriguez (25)! Cristiano Ronaldos Liebste hält sich offensichtlich mindestens genauso fit wie er selbst – und zeigt das auch gerne auf Instagram! Erst am Donnerstag hatte sich die Spanierin bei einem Work-out gefilmt und legte einen Tag später mit einem weiteren Clip nach. Der beweist, dass die Beauty so einiges tut, um ihren Hintern in Form zu halten: Immer wieder geht sie in die Kniebeuge und trainiert damit ihr Gesäß!

Wie seine Partnerin zeigt auch Cristiano (35) im Netz immer wieder mal, wie er sich fit hält – und präsentiert darüber hinaus auch gerne die Resultate seines Trainings. Anfang April hatte der 35-Jährige ein Bild auf Instagram gepostet, bei dem viele Männer neidisch werden dürften: Darauf ist er nämlich oberkörperfrei mit einem perfekt definierten Sixpack zu sehen!

Anzeige

Getty Images Georgina Rodriguez im November 2019 in Sevilla

Anzeige

Getty Images Georgina Rodriguez im Mai 2019 in Madrid

Anzeige

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez im Februar 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de