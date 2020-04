Woche für Woche liefert sie treffsicher ab bei Germany's next Topmodel – und die Ziellinie ist bereits in Sicht! Die Rede ist selbstverständlich von Kandidatin Maureen, die von der ersten Folge an Jurorin Heidi Klum (46) durchgehend mit ihrer Leistung überzeugt. Doch woher schöpft die Schönheit all ihre Kraft? Mit Promiflash spricht Maureen jetzt über ihre größten Stützen – und diese sind ihr Freund und ihre Familie!

Gegenüber Promiflash erzählt die GNTM-Teilnehmerin offen, auf wessen Support sie sich immer verlassen kann. "Mein Freund unterstützt mich – und auch meine Familie und Freunde. Sie sind alle sehr stolz auf mich, da ich meinen Weg und meinen Traum verfolge", gibt sie offen zu. Ihre Liebsten sprechen Maureen immer Mut zu und glauben fest an sie. Verfolgt ihr Freund, Fußballer Kelvin Arase (21), die Sendung denn regelmäßig? "Ja, mein Freund sieht sich die Folgen manchmal auch ohne mich an, da ich sie oft mit meiner Familie schaue", erzählt die 20-Jährige weiter.

In den vergangenen Folgen hatte die Wienerin nicht so viel Sendezeit wie andere Kandidatinnen, die vor allem durch Zickenkriege aufgefallen waren. Im Promiflash-Interview betont sie, dass sie sich einfach anders in Szene setzen möchte: "Ich bin bei GNTM, um das Wort "Vielfalt" zu definieren. Für mich heißt es nämlich, dass man nicht dem perfekten Model-Ideal entsprechen muss, um es weit zu schaffen."

Instagram / kelvinarase36 Kelvin Arase, Freund von GNTM-Kandidatin Maureen

Instagram / maureen.gntm2020.official Maureen, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Instagram/maureen.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Maureen, April 2020



