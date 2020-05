Er ist quasi das Highlight jeder Staffel – die Rede ist vom mittlerweile legendären Discofox-Marathon! 2011 war diese besondere Challenge bei Let's Dance ins Leben gerufen worden. Die Herausforderung: Die Tanzpaare treten während eines Musik-Medleys gegeneinander an und werden ihrer Leistung entsprechend nach und nach von der Jury der Bühne verwiesen. Das Paar, das am Ende noch auf dem Parkett steht, hat gewonnen. Am vergangenen Freitag performte Kandidatin Lili Paul-Roncalli (21) mit Coach Massimo Sinató (39) den besten Discofox der aktuellen Staffel – doch welche Promis haben eigentlich in den vergangenen Jahren das Rennen gemacht?

2011 – 2013

2011 war die Geburtsstunde des Discofox-Marathons. Doch welcher Teilnehmer war der allererste Gewinner des rhythmischen Battles? Tatsächlich ging Ex-DSDS-Checker Thomas Karaoglan (27) mit seinem Sieg in die "Let's Dance"-Geschichte ein. Zusammen mit Trainerin Sarah Latton (41) lieferte er sich mit Mitstreiterin Liliana Matthäus (32) ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das der Sänger schlussendlich für sich entscheiden konnte. In seine Fußstapfen trat ein Jahr später Schlagersängerin Stefanie Hertel (40), zusammen mit ihrem Coach Sergiy Plyuta. Sie durfte sich in der fünften Staffel über den Titel der Discofox-Queen freuen. 2013 schnappten sich übrigens Jürgen Milski (56) und Oana Nechiti (32) das Krönchen. Fazit: Der Discofox scheint in den ersten Jahren vor allem den Musikern richtig im Blut gelegen zu haben.

2014 – 2016

Im Jahr 2014 kam es dann zu einer kleinen Sensation: Die Jury konnte sich tatsächlich nicht für einen Sieger entscheiden – als Folge belegten sowohl Alexander Klaws (36) mit Isabel Edvardsson (37) und Tanja Szewczenko (42) mit Profitänzer Willi Gabalier (38) den ersten Platz. Alex ist übrigens der allererste Promi, der nach dem Discofox-Marathon am Ende der Staffel auch den heiß begehrten "Let's Dance"-Pokal mit nach Hause nehmen durfte. Während ein Jahr darauf mit Daniel Küblböck (34) wieder ein Musiker das Rennen machte, setzten sich 2016 Victoria Swarovski (26) und Profi Erich Klann (33) durch.

2017 – 2019

Und was soll man sagen, auch 2017 hatten die Sänger unter den Kandidaten erneut die Nase vorn – und das in doppelter Hinsicht. Wie 2014 konnten sich Joachim Llambi (55) und Co. nicht auf einen Gewinner einigen, sondern katapultierten sowohl Vanessa Mai (27) und Christian Polanc (41) als auch Giovanni Zarrella (42) mit Marta Arndt (30) aufs Siegertreppchen. In der elften Staffel machte es Thomas Hermanns (57) den Sängern gleich und rockte mit Tänzerin Regina Luca (31) das Discofox-Parkett. 2019 kam es dann wohl zur spektakulärsten Discofox-Performance aller Zeiten – dank Oliver Pocher (42). Der Comedian legte sich dermaßen ins Zeug, dass er Tanzpartnerin Christina Luft (30) zu Fall brachte und sich das Hemd vom Leib riss. Der Einsatz half allerdings wenig, denn am Ende heimsten Barbara Becker (53) und Massimo den Sieg ein. Damit ist der Italiener übrigens bislang der einzige Profitänzer, der den Discofox-Marathon zweimal für sich entscheiden konnte.

