Dieses Bild sollte nie veröffentlicht werde! Auch wenn Teen Mom-Star Kailyn Lowry (28) ihr Leben via Social Media mit den Fans teilt und in der Vergangenheit sogar das eine oder andere leicht bekleidete Babybauch-Update gegeben hat – hüllenlos zeigte sie sich kaum. Deshalb dürften viele Follower nicht schlecht gestaunt haben, als in der vergangenen Woche plötzlich ein schlüpfriges Schwangerschafts-Foto auf dem Profil der Reality-Bekanntheit aufgetaucht war. Jetzt klärt Kailyn empört auf: Ihr Profil wurde gehackt!

"Mein Team und ich mussten feststellen, dass jemand ohne mein Einverständnis ein persönliches Foto von mir gepostet hat", beginnt die Brünette ein emotionales Statement auf ihrem Instagram-Kanal. Sie könne kaum in Worte fassen, welche Gefühle dieser Eingriff in ihre Privatsphäre ausgelöst habe. "Zu sagen, dass ich zutiefst traurig und gedemütigt bin, ist eine Übertreibung." Vor allem die Tatsache, dass sie gerade für ein ähnlich freizügiges Foto, das sie vor einigen Wochen selbst online gestellt hatte, heftig kritisiert wurde, trage zu ihrem Entsetzen bei.

Kailyn ist aktuell mit ihrem vierten Kind schwanger. Erst Anfang April hatte sie ein Baby-Update gegeben und berichtet, dass ihre Schwangerschaft nicht ganz ohne Komplikationen ablaufe. Obwohl sie zu dem Zeitpunkt erst in der 23. Schwangerschaftswoche gewesen war, drängte ihr Arzt zu einer Geburtseinleitung. Ihr Sohn habe sich schon mit dem Kopf nach unten gedreht.

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry im März 2020

Instagram / kaillowry Kaylin Lowry, bekannt aus "Teen Mom"

Getty Images Kailyn Lowry im April 2014



