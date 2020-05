Was für ein Liebesbeweis! Nachdem die beiden schon fleißig über ihre geplante Hochzeit geplaudert hatten und die ersten Pläne bereits gemacht waren, hat Michael Wendler (47) seiner Freundin Laura Müller (19) vor Kurzem endlich den lang ersehnten Antrag gemacht. Das große Fest ihrer Liebe soll noch in diesem Jahr stattfinden und sogar von einem Fernsehteam begleitet werden. Eine Überraschung wird der Schlagerstar dann noch für seine Liebste haben: Er hat einen Hochzeitssong für den Teenager geschrieben.

"Den habe ich geschrieben, während Laura getanzt hat, das Ergebnis ist spektakulär", verriet der 47-Jährige jetzt in einem RTL-Clip im Gespräch mit Oliver Pocher (42). Laura hätte sich ein solches Lied gewünscht und er habe ihre Let's Dance-Zeit dafür genutzt, diesem Wunsch nachzugehen. "Er ist romantisch", erklärte er dem Comedian weiter – das Ergebnis wollte er ihm allerdings noch nicht präsentieren.

Dass Michael ausgerechnet seinem ehemaligen TV-Konkurrenten von der Liebes-Texterei erzählt hat, dürfte für viele Fans überraschend kommen – allerdings scheinen Oli und der Sänger mittlerweile tatsächlich Freunde zu sein. Der Komiker begrüßte den "Egal"-Interpreten zuletzt nicht nur in seinem Instagram-Livestream, die beiden traten am vergangenen Samstag sogar als Duo bei der Show Denn sie wissen nicht, was passiert an und mussten sich im Team beweisen.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller bei ihrer Verlobung

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im April 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Michael Wendler und Oliver Pocher bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"



