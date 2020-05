Ist das Let's Dance-Training als Abnehmprogramm geeignet? Ilka Bessin (48) hat zwar etwas mehr auf den Rippen, als so manch anderer Kandidat der Tanzshow, aber das hinderte sie keineswewgs an einer Teilnahme. Woche für Woche kämpft sich die Komikerin durch harte Trainings und liefert gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Erich Klann (33) immer wieder neue Performances ab. Ihr Ehrgeiz kommt nicht nur bei den Zuschauern gut an, sondern macht sich auch in Sachen Fitness bezahlt.

Im Bild-Interview verriet die 48-Jährige, dass sie noch nicht genau feststellen konnte, ob sie durch das Training tatsächlich abgenommen hat: "Ich habe aber mittlerweile nach dem ganzen Tanztraining das Gefühl, dass mein Körperumfang etwas geschrumpft ist." Darüber hinaus habe sie mehr Kondition und sei nicht mehr so schnell außer Atem. "Natürlich würde ich auch gerne wieder so viel abnehmen wie vor zwei Jahren. Aber vor allem für meine Gesundheit, nicht um schlank zu sein." Damals, vor dem Tod ihres Vaters verlor sie mithilfe eines Personal Trainers ganze 27 Kilogramm Gewicht. "Aber als mein Papa starb, ist das in der Zeit danach alles wieder draufgekommen", fügte Ilka hinzu.

Durch das Tanztraining konnte die ehemalige Cindy aus Marzahn-Darstellerin bislang aber nicht nur erste Fitnesserfolge feiern, auch ihr Körperbewusstsein profitierte offenbar. "Zumindest laufe ich jetzt aufrechter! Ich habe irgendwie ein anderes Verständnis von mir selbst bekommen, das finde ich toll", gab sie preis.

Ilka Bessin und Erich Klann bei "Let's Dance" 2020

Erich Klann und Ilka Bessin bei "Let's Dance" 2020

Ilka Bessin und Erich Klann bei "Let's Dance" 2020



