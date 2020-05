Vor guten acht Monaten sind Wolke Hegenbarth (39) und ihr Verlobter Oliver Vaid zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr kleiner Sohnemann Avi hält die dreiköpfige Familie seitdem ziemlich auf Trab. Nun spricht die Schauspielerin offen über die Erwartungen und den Druck, den sie in ihrer neuen Mutterrolle verspürt. Dabei stellt sie unmissverständlich klar: Alle Eltern sollten das Recht haben, verunsichert zu sein. Das sei normal!

In einem Telefon-Interview mit der Deutschen Presse-Agentur offenbarte die "Mein Leben und Ich"-Darstellerin, dass sie oft nach Erziehungstipps gefragt werde – dabei sei sie selbst keine Expertin. Daran habe sie aber gemerkt, dass eine große Verunsicherung herrsche, ob Eltern alles richtig machen. "Ich habe schon das Gefühl, dass man nichts sagen kann, ohne dass sich selbst ernannte 'Mutter-Experten' zu Wort melden", meinte Wolke in dem Gespräch. Ihr fehle an dieser Stelle die Toleranz, jede Mutter es so machen zu lassen, wie sie will. Aus ihren bisherigen Erfahrungen habe sie daher die Schlussfolgerung gezogen: "Die Frau ist nie perfekt, so wie sie ist."

Außerdem ist die 39-Jährige der Meinung: Nur, weil sie ein Kind habe, würde das nicht bedeuten, dass sich ihre ganze Existenz nur noch um den Nachwuchs drehen muss. "Ich habe letztens in einem Interview gesagt, dass ich es völlig okay finde, wenn Leute keine Kinder haben, weil das auch ein geiles Leben ist", sagte Wolke.

Instagram / wolke_hegenbarth_official Oliver Vaid, Söhnchen Avi und Wolke Hegenbarth in Südafrika im Februar 2020

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth mit Sohn Avi im Südafrika im Februar 2020

Getty Images Oliver Vaid und Wolke Hegenbarth auf der Berlinale in Berlin im Februar 2016



