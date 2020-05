Er steht ihr auch hinter der Kamera bei! Kaum ein Tag vergeht, an dem Miley Cyrus (27) und Cody Simpson (23) nicht ihre Liebe im Netz zeigen. Seitdem das Paar zusammen ist, teilt es gern den einen oder anderen verliebten Schnappschuss mit den Fans. Doch erst vor wenigen Tagen überraschte vor allem Cody mit einer total süßen Geste: Während Miley einen Song performte, unterstützte ihr Freund sie im Hintergrund!

Wie HollywoodLife berichtet, nahm die 27-Jährige vor wenigen Tagen eine Performance des Pink Floyd Klassikers "Wish You Were Here" für die US-amerikanische TV-Show Saturday Night Live auf. Ein Insider hat dem News-Portal nun verraten, dass dieser Moment ziemlich besonders für sie war – und Cody soll ihr dabei eine große Stütze gewesen sein."Miley hat ihren emotionalen SNL-Auftritt ganz alleine gemeistert, Cody war dabei ihr Cheerleader im Hintergrund", berichtete die Quelle.

Auch wenn das Paar momentan ständig zusammen ist, in Sachen Musik gibt sich das Duo den nötigen Freiraum. "So sehr sie Codys Meinung schätzt – und weiß, dass er selbst viel Talent hat – erlauben sie sich gegenseitig aber auch, unabhängig zu sein, wenn es um ihren musikalischen Ausdruck geht", erzählte der Informant weiter.

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simspon im Februar 2020

Backgrid/Action Press Miley Cyrus und Cody Simpson

Instagram / mileycyrus Cody Simpson und Miley Cyrus am ersten Weihnachtstag



