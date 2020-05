Das Geheimnis um den neuen Freund von Amber Portwood (29) wurde gelüftet! Im vergangenen Jahr endete die Beziehung zwischen der Teen Mom-Bekanntheit und ihrem damaligen Verlobten in einem Fiasko: Die Reality-TV-Darstellerin soll mit einer Machete auf Andrew Glennon losgegangen sein und wurde deshalb kurzzeitig inhaftiert. Doch ein halbes Jahr nach dem dramatischen Vorfall hat sich Amber wieder verliebt. Sie erwähnte ihren neuen Freund bereits des Öfteren, zeigte ihn aber nie öffentlich – bis jetzt! Der unbekannte Liebhaber bekommt endlich ein Gesicht.

Im Trailer zur neuen Folge von Teen Mom können die Fans der 29-Jährigen endlich einen ersten Blick auf ihren Freund namens Dimitri Garcia werfen. Ihn und seine Liebste trennen momentan Tausende von Kilometern – denn er ist gebürtiger Belgier und somit führen die beiden eine Fernbeziehung. In einem Videocall vor laufender Kamera tauschen sie liebevolle Komplimente aus. "Du siehst süß aus", schmachtet Amber den Bartträger in dem Clip an.

Obwohl die Fans Ambers Liebsten zuvor noch nicht gesehen hatten, gab die Reality-TV-Bekannheit bereits das ein oder andere Detail über Dimitri preis. Zum Beispiel, dass er ein "Teen Mom"-Fan sei und sie ihn im Netz kennengelernt hat. Ein Freund verriet vor einiger Zeit im Gespräch mit The Sun: "Er hat sie gerade besucht und sie haben sich super verstanden. Sie mag ihn wirklich."

Getty Images Andrew Glennon und Amber Portwood im August 2017

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood, Reality-TV-Star

Instagram / realamberlportwood1__ "Teen Mom"-Star Amber Portwood



