Na hallo, Sam Claflin (33) ist in der Form seines Lebens! Der Schauspieler brachte wohl schon so manche Frauenherzen dazu, deutlich höherzuschlagen. So durfte er in Filmhits wie Hunger Games, Fluch der Karibik oder "Ein ganzes halbes Jahr" auf der Kinoleinwand angeschmachtet werden. Doch auch wenn Sam gerade nicht im XXL-Format in den Sälen zu sehen ist, sorgt er dafür, dass seine Fans nicht auf seinen Anblick verzichten müssen: Er zeigte sich nun oberkörperfrei im Netz – und das kann sich sehen lassen!

Da dürfte der eine oder andere Follower einen zweiten Blick riskiert haben! Auf Instagram teilte der 33-Jährige jetzt ein verschwitztes Spiegelselfie und ließ damit auch keinen Zweifel daran, dass er aktuell so einige Stunden im Fitnessstudio verbringt: Er präsentierte sich darauf nämlich oben ohne und gewährte damit Blick auf sein Mega-Sixpack.

Seit vergangenem Jahr ist Sam tatsächlich auch wieder auf dem Markt. Im August gab der Hottie bekannt, dass er und seine Frau Laura Haddock sich nach sechs Jahren Ehe scheiden lassen. Die beiden stehen sich nach wie vor nahe und kümmern sich gemeinsam um ihre zwei Kinder.

Getty Images Sam Claflin im November 2019

Getty Images Sam Claflin bei den British Independent Film Awards 2019

Getty Images Sam Claflin und Laura Haddock 2014 in Los Angeles



