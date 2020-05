Diese Stars hat man in dieser Gesellschaft vorher noch nicht zu Gesicht bekommen! Unter den VIPs gibt es nicht nur einige Paare, sondern auch viele enge Freundschaften. So haben zum Beispiel Shannen Doherty (49) und Selma Blair (47) ein enges Verhältnis zueinander. Und auch Jennifer Aniston (51) und Courteney Cox (55) halten nach ihrer Zeit am Friends-Set noch regen Kontakt. Aber die Promis, die hier zusammen für ein Foto posieren, machen die Fans ein bisschen stutzig!

Beyoncé (38) und Kelly Osbourne (35) halten sich bei den MTV Europe Music Awards 2003 in Schottland auf dem roten Teppich fest im Arm und geben allein styletechnisch ein ungleiches Paar ab. Und auch Matthew Perry (50) und Snoop Dogg (48) sorgen für Aufsehen, als sie ein Jahr später zusammen ganz konzentriert vor einer Spielkonsole sitzen. Natalie Portman (38) zockte nicht zusammen mit einem Rapper, sondern schwang die Hüfte: Die Schauspielerin und Soulja Boy (29) standen für eine TV-Show-Aufzeichnung 2007 gemeinsam vor der Kamera und hatten sichtlich Spaß miteinander.

Einen gemeinsamen Abend genossen auch zwei Royals mit zwei Größen der Musikbranche: Prinz William (37) und sein Bruder Prinz Harry (35) wurden vor 13 Jahren an der Seite von P. Diddy (50) und Kanye West (42) abgelichtet. Musik-Mogul Jay-Z (50) mit seiner Frau Beyoncé eine überraschende Freundin: Mit Sex and the City-Star Kim Cattrall (63) besuchten sie 2004 ein Basketballspiel in New York. Ein Jahr später traf im kalifornischen Santa Monica der O.C. California-Boy Benjamin McKenzie (41) auf New Girl-Zooey Deschanel (40). Sie waren gemeinsam auf einer Afterparty.

Anzeige

Getty Images Snoop Dogg und Matthew Perry, 2002

Anzeige

Getty Images Natalie Portman und Soulja Boy, 2007

Anzeige

Getty Images / Carl de Souza Prinz William, Kanye West, Prinz Harry und P. Diddy im Juli 2007

Getty Images Kim Cattrall, Beyoncé und Jay-Z 2004 in New York

Getty Images Benjamin McKenzie und Zooey Deschanel, 2005



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de