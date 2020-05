Theodora Rose Williams (7) hat die Musik einfach im Blut! Und ist der ganze Stolz ihres Vaters Robbie Williams. Der Entertainer hat in Ayda Field (40) bereits vor einigen Jahren seine große Liebe gefunden und mit ihr mittlerweile vier gemeinsame Kinder bekommen. In seiner Rolle als Papa geht der "Angels"-Interpret voll und ganz auf – und scheint den Sprösslingen zudem das musikalische Talent in die Wiege gelegt zu haben: In einem zuckersüßen Clip musiziert Robbie (46) nun zusammen mit seiner ältesten Tochter Teddy!

Die stolze Mama hat eine beeindruckende Aufnahme mit ihrer Community auf Instagram geteilt. In dem Video sieht man Theodora konzentriert am Piano sitzen. Mit den kleinen Händen drückt sie gekonnt die richtigen Tasten, sodass sich tatsächlich eine saubere Melodie ergibt, zu der Robbie ein paar Zeilen schmettert. Ayda schmunzelt über das Talent ihrer Tochter: "Robbie lässt sich jetzt von Teddy die Songs schreiben. Teddy hat sich das ausgedacht und Papa singt dazu", erklärt sie zu dem niedlichen Posting.

Dass die Siebenjährige ein großes Musik-Talent zu haben scheint, ist nicht neu. Bereits im März schwärmte Robbie in einem Interview mit The Sun über die Fähigkeiten seiner Kleinen: "Meine Tochter schreibt schon Songs. Es ist fantastisch!"

Anzeige

Instagram / aydafieldwilliams Theodora Rose Williams am Klavier

Anzeige

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field

Anzeige

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams mit seinen Kindern Theodora und Charlton



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de