Seit einigen Wochen verbringen Justin (26) und Hailey Bieber (23) ihre Zeit in Kanada. Wegen der aktuellen Gesundheitslage quartierte sich das Ehepaar in Justins Heimat bei seiner Familie ein. Im Netz gewähren die beiden ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren aktuellen Alltag – und vor allem der Sänger scheint die Family-Time sehr zu genießen: In jüngster Zeit teilte Justin viele Schnappschüsse von sich und seinen jüngeren Geschwistern!

Die Familie steht bei ihm eben an erster Stelle: Via Instagram veröffentlichte der "Changes"-Interpret einige Aufnahmen mit und von seinen zwei Schwestern Allie und Jazmyn (11) sowie von seinem Bruder Jaxon (10). Darauf verbringt das Geschwister-Quartett seine Zeit draußen im Freien und relaxt auf einer großen Wiese. In seiner Story zeigte der Biebs seiner Community außerdem, wie alle vier zu seinem Welthit "One Less Lonely Girl" trällern und mit einem Quad durch die Gegend fahren.

Justin und Hailey genießen ihre Zeit in Kanada zwar in vollen Zügen – doch mittlerweile kann es das Paar auch kaum noch erwarten, wieder zu zweit zu sein. "Kanada war für sie eine sicherere Option mit besserer Luft und Lebensqualität in dieser Situation. Sie werden aber zurückkehren, wenn die Quarantäne beendet ist", erzählte ein Insider gegenüber HollywoodLife.

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber

Instagram / justinbieber Justin Biebers Geschwister Allie, Jaxon und Jazmyn

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei der Premiere von "Justin Bieber: Seasons" in L.A. im Januar 2020



