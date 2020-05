Paris Hilton (39) scheint ihrem berühmten Nachnamen alle Ehre zu machen! In einem Interview gab die reiche Hotelerbin nun zu, sich des Öfteren einsam und alleine zu fühlen. Um Abhilfe zu schaffen, ließ sich das It-Girl eine ungewöhnliche Lösung einfallen: Sie lädt Gäste zu sich nach Hause ein! Allerdings beherbergt die Blondine dabei nicht nur Freunde und Familie, sondern auch treue Fans. Paris offenbarte jetzt: Sie lässt ihre Anhänger zum Teil dauerhaft bei sich wohnen!

Gegenüber New! Magazin erzählte die Ex-Reality-Darstellerin vor der Pandemie, dass sie ihre Fangemeinde wie jüngere Geschwister betrachte. Deshalb sorge sie dafür, dass einige von ihnen stets in ihrer Nähe sind – egal, wo sie auf der Welt arbeitet. "Sie nennen sich die 'Kleinen Hiltons'", verriet Paris stolz. Die Beziehung, die sie zu ihren Anhängern habe, sei so erstaunlich, dass sie manche von ihnen dauerhaft bei sich wohnen lasse. "Es ist schön, Menschen um mich herum zu haben, die mich dafür lieben, dass ich bin, wie ich bin – und die keine bösen Absichten haben. Es geht einfach nur um wahre Liebe", erklärte der ehemalige "Simple Life"-Star weiter.

Und seit Kurzem leistet Paris ein weiterer Mensch Gesellschaft, der sie liebt: Ihr neuer Freund Carter Reum. Auf Instagram machte sie vor Kurzem die Beziehung mit einem romantischen Pärchen-Bild offiziell. "Meine liebste Beschäftigung ist, Erinnerungen mit dir zu schaffen. Deine Küsse sind magisch", schwärmte die gebürtige New Yorkerin.

Getty Images Paris Hilton posiert mit Fans auf dem Beautycon Festival in NYC im April 2018

Getty Images Paris Hilton beim "An Unforgettabele Evening"-Event in Beverly Hills im Februar 2020

Instagram / parishilton Carter Reum und Paris Hilton auf der Golden Globes Aftershowparty in L.A. im Januar 2020



