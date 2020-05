Vor wenigen Wochen verkündete Ann-Kathrin Götze (30) eine zuckersüße Nachricht: Ihr Ehemann Mario (27) und sie werden zum ersten Mal Eltern. Lange Zeit hat die Schönheit ein Geheimnis um ihre Schwangerschaft gemacht – mittlerweile präsentiert sie aber im Netz voller Stolz ihren Babybauch. Doch jetzt überrascht die werdende Mutter mit etwas ganz Besonderem: Ann-Kathrin hatte im fünften Schwangerschaftsmonat noch gar keine richtigen Rundungen!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 30-Jährige nun einen coolen Throwback-Schnappschuss. Rank und schlank posiert die Beauty darauf in einem hautengen Outfit – was viele Fans damals nicht wussten: Ann-Kathrin war da bereits in anderen Umständen! "Ich war schon im fünften Monat schwanger, als ich im Februar in Dubai war. Echt verrückt, wie spät man erst meinen Bauch gesehen hat – und jetzt explodiert er förmlich", betitelt sie ihren Beitrag.

Erst kürzlich erklärte die baldige Mama, warum sie ihr Babyglück so lange verheimlicht hatte. "Wir wollten die Zeit einfach für uns genießen, unsere eigenen Erfahrungen machen. Wenn man eine Schwangerschaft verkündet, dann hat jeder eine Meinung – wir wollten uns dem nicht aussetzen", erzählte sie in einem YouTube-Video Marios und ihre Beweggründe.

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im Februar 2020

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, Model

Habt ihr damals schon einen Babybauch bei ihr erahnen können? Ja, irgendwie schon! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de