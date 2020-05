Kristina Yantsen kann ihr neues Mama-Glück kaum fassen! Am Dienstagvormittag sorgte die Bachelor-Gewinnerin von 2018 und Ex-Freundin von Daniel Völz (35) für eine große Überraschung: Gegenüber Promiflash erklärte die Beauty happy, im März zum ersten Mal Mutter eines Sohnes geworden zu sein. Im Netz teilte Kristina nun erstmals einen Schnappschuss aus ihrer heimlichen Schwangerschaft – und schwärmte in den höchsten Tönen von ihrer neuen Lebensaufgabe!

"Es ist ein unbeschreibliches und magisches Gefühl, Mama zu sein!", schrieb die gebürtige Kasachin zu einem Foto, das sie am Abend auf Instagram veröffentlichte. Auf dem Bild sieht man die Brünette in den Armen eines Mannes, der liebevoll ihren runden Babybauch umfasst. Zu der Aufnahme schwärmte sie weiter: "Es ist ein Wunder zu fühlen, wie sich ein Leben in dir entwickelt. Beobachten und mit Ungeduld auf meinen Kleinen warten. Der Moment, wenn du dann endlich dein kleines Wunder auf dem Arm hältst, endlich küssen und umarmen kannst, ist unbezahlbar. Alles andere spielt keine Rolle mehr!"

In dem glücklichen Posting erklärte Kristina zudem, sich ganz bewusst dafür entschieden zu haben, ihre Schwangerschaft aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Der Grund: "Es war so eine emotionale und private Zeit, welche wir mit den Familien genießen wollten!"

Instagram / kristinayantsen Ex-Bachelor-Kandidatin Kristina Yantsen

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, "Der Bachelor"-Gewinnerin 2018

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, TV-Star



