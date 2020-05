Am Mittwoch ist das neue Kuppelformat Are You The One? an den Start gegangen! Zehn männliche und zehn weibliche Singles ziehen in eine Villa in Thailand – ihre Mission: ihr von Experten bestimmtes "Perfect Match" zu finden. Das geht natürlich nur, indem man alle Kandidaten oder Kandidatinnen kennenlernt – und zwar auch die, die vielleicht schon ein Showkollege ins Visier genommen hat. Ob das bei den Jungs für Stress gesorgt hat? Promiflash hat bei Teilnehmer René (29) nachgehakt.

"Wir waren eine gute Truppe mit viel Harmonie. Es war ganz entspannt, sich zu unterhalten", betonte der 28-Jährige gegenüber Promiflash. Er habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass in irgendeiner Form Konkurrenzdenken geherrscht habe. Natürlich hätten ein paar der Männer Interesse an denselben Frauen gehabt. "Aber es gab keinen Kampf oder so", stellte er klar.

Der Österreicher selbst hat sein "Perfect Match" bisher nicht gefunden. Dafür verriet er im Gespräch mit RTL, wie er sich seine Mrs. Right vorstellt: Sie sollte reiselustig, sportlich und gepflegt sein. Ziellosigkeit ist hingegen ein klares No-Go für den Blondschopf aus Graz.

TVNOW / Markus Hertrich Gruppenbild von "Are You the One?"

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidat René

TVNOW/ Markus Hertrich Laura und René beim "Are You The One?"-Date



