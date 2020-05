Ist die "Are You The One?"-Kandidatin Laura Morante (29) sauer? Eigentlich hatten sich die Kuppelshow-Mädels vorher abgesprochen, welchen Mann sie in der "Matching Night" als ihren passenden Partner wählen würden, doch die Teilnehmerin Nadine machte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Sie entschied sich einfach für den Single-Boy Elisha Crowd, obwohl dieser laut Vereinbarung für Laura vorgesehen war. Nun erklärte die Essenerin, wie sie mit dieser Aktion ihrer Konkurrentin umgegangen ist.

Gegenüber Promiflash erklärte Laura: "Ich war wirklich überfordert, weil ich mich richtig darauf fixiert hatte, Elisha zu wählen, und dann wusste ich erst mal gar nicht, wen wählst du denn jetzt?" Sie hätte nämlich im Vorfeld nicht genügend Zeit gehabt, sich auch mit den anderen Kandidaten zu unterhalten. Dennoch sieht die 29-Jährige den Vorfall ziemlich gelassen: "Das hat mich dann schon irgendwie genervt, dass der Elisha mir weggeschnappt wurde, aber trotzdem habe ich ihr das jetzt nicht übel genommen, das ist ja schließlich ein Spiel." Wenn Nadine das Gefühl hatte, dass Elisha wirklich ihr Match ist, sei das die richtige Entscheidung gewesen. Lauras Wahl fiel stattdessen auf Ferhat (27).

Nadine hatte sich schon vor Beginn der '"Matching Night" wenig begeistert von der Absprache gezeigt: "Ich habe ziemlich viel nachgedacht und gehe jetzt mit Bauchschmerzen in die ganze Sache hinein." Letztlich hat sie sich dann aber dazu entschlossen, auf ihr Gefühl zu hören.

