Bei Megan Fox (33) und Brian Austin Green (46) scheint der Haussegen schief zu hängen. Seit über zehn Jahren sind die Schauspieler liiert und Eltern von drei gemeinsamen Kindern. Das Paar durchlebte zuletzt aber anscheinend einige Höhen und Tiefen: Nachdem der 46-Jährige ohne Ehering abgelichtet wurde, fotografierten Paparazzi auch die Beauty ohne das Schmuckstück. Jetzt heißt es, die beiden würden schon einige Zeit nicht mehr zusammen wohnen.

Das verriet ein Insider gegenüber The Sun. "Megan und Brian lieben sich sehr, können aber einfach nicht zusammen leben", hieß es. Die beiden sollen sich schon vor der aktuellen Lage zumindest räumlich getrennt haben. Eine Scheidung sei bei ihnen aber offenbar kein Thema: "Sie haben keine Pläne, sich scheiden zu lassen", meinte der Bekannte des Paars im Gespräch.

Brian lebt in Malibu, während sich Megan in Calabasas befindet. Die Eheleute teilen sich das Sorgerecht für ihren Nachwuchs Noah, Bodhi und Journey. Erst kürzlich wurden sie auf einem Parkplatz in Los Angeles dabei beobachtet, wie sie sich ihre Kinder übergeben hatten. "Megan und Brian haben in ihrer Ehe schwierige Zeiten durchlebt und sie jedes Mal geklärt", erklärten Freunde und hoffen auch dieses Mal auf eine Klärung.

Getty Images Megan Fox im Februar 2019

Getty Images Der Schauspieler Brian Austin Green im Mai 2019

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green, 2014



