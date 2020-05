Am gestrigen Abend flimmerte die erste Folge von Are You The One? über die TV-Bildschirme. Bei der neuen Datingshow versuchen die insgesamt 20 Kandidaten, ihre "Perfect Matches" zu finden. Beim Bogenschießen durften sich die Jungs ein erstes Date erkämpfen. Auf den Zielscheiben prangten die Träume der Girls, auf die die Männer schießen konnten. Single René (29) traf dabei – nur versehentlich – auf Lauras (29) Wunsch, mal das Playboy-Cover zu zieren und durfte sie zum Date ausführen. Promiflash hat bei dem Blondschopf nachgefragt, wie er heute darüber denkt.

"Laura und ich wussten ja beide, dass wir jetzt nicht unbedingt die erste Wahl des jeweils anderen gewesen wären. Im Zuge des Dates war ich dann froh, dass ich sie kennenlernen durfte", zog er im Gespräch mit Promiflash sein Fazit über den Ausflug mit der 29-Jährigen. Die beiden hätten sich direkt gut verstanden und trotz eines eher mäßigen ersten Eindrucks ziemlich gut miteinander harmoniert. "Es war sehr angenehm mit ihr. Wir haben uns gut verstanden, aber es war dann schon eher freundschaftlicher Natur. Wir haben dann beide das Gefühl gehabt, dass wir kein Match sind", erinnerte er sich zurück.

Neben René und Laura durften auch Ivana Rujevic und Mohamed Aidi (34) ein erstes gemeinsames Treffen genießen. Ihre Konkurrenten fanden, dass die beiden ziemlich gut zusammen passen könnten und schickten sie in die Match Box. Während sich dort herausstellte, dass sie nicht die von den Experten bestimmten Partner sind, müssen René und Laura noch auf die alles entscheidende Antwort warten.

Alle Infos zu "Are You The One?" auf TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidat René

Anzeige

TV NOW/ Markus Hertrich Eine Szene aus "Are You The One?"

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Mo und Ivana bei "Are You The One?"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de