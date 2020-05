Wagen Nika (Isabelle Geiss) und Conor (Yannik Meyer) bei Unter uns den nächsten Schritt? Nach ersten Startschwierigkeiten sind die beiden nun endlich ein Paar. Doch bis auf ein paar erste Küsse lief zwischen ihnen noch nicht viel. Der Grund: Conor möchte es ruhig angehen lassen, weil seine Freundin – im Gegensatz zu ihm – noch Jungfrau ist. Die ist aber wiederum fest entschlossen, dass der Ex-Fußballer der Richtige für ihr erstes Mal ist! Landen die beiden also im Bett?

Ein Vorschau-Clip auf rtl.de gibt den Zuschauern schon mal einen Vorgeschmack. Conor hat Nika zu einem romantischen Picknick eingeladen – und seine Mitbewohner Easy (Lars Steinhöfel, 34) und Ringo (Timothy Boldt, 29) rechnen schon damit, dass er danach aufs Ganze gehen will. Währenddessen sucht Nika nach einem sexy Outfit für ihr Date, als ihr Bruder Luke (Jakob Graf, 37) sie daraufhin weist, dass Conor schon mit der deutlich reiferen Eva (Claudelle Deckert, 46) geschlafen hat. Und die zieht in Sachen Verführung alle Register. Deshalb beschließt Nika, ihren Freund in einem sexy Leder-Jumpsuit zu überraschen. Wie weit die Turteltauben letztendlich gehen, verrät das Video nicht.

Allerdings sind sich sowohl Yannik als auch Isabelle sicher, dass ihre Serienfiguren noch ein paar Hindernisse zu überwinden haben. "Nika denkt natürlich, dass Conors Messlatte, nachdem er mit Eva zusammen war, unglaublich hoch ist und redet sich ständig ein, dass sie ihm nicht genug ist", erklärte die Schauspielerin im RTL-Interview. Ihr Kollege wiederum betonte: "Ich denke, dass da schon noch eine gewisse Angst mitschwingt, sich wieder so richtig an jemanden zu binden, nachdem die Beziehung zu Eva so dramatisch zu Ende ging."

TVNOW / Stefan Behrens Nika (Isabelle Geiss) und Conor (Yannik Meyer) in einer Szene bei "Unter uns"

TVNOW / Stefan Behrens Nika (Isabelle Geiss) und Conor (Yannik Meyer) bei "Unter uns"

MG RTL D / Daniela Klier Yannik Meyer, Schauspieler



