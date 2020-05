Ab sofort gehen 20 Singles bei Are You The One? auf die Suche nach der großen Liebe! In Folge eins trafen die liebeshungrigen Jungs und Mädels erstmals zum Beschnuppern aufeinander. Dabei fiel Kandidat Axel Dieterle aus allen Wolken, entdeckte er unter den Single-Ladys doch tatsächlich ein bekanntes Gesicht – und zwar Melissa. Ganz vertraut begrüßten sich die zwei. Lief zwischen den beiden schon mal etwas?

"Ich kenne die Melissa schon, so vom Freundeskreis. Wir haben uns so ungefähr sechsmal oder so in Düsseldorf gesehen und sind zusammen feiern gegangen", erklärte der 25-Jährige. Doch kam es nach der wilden Party auch zu einer prickelnden After Hour zu zweit? Nein, Axel stellte klar: "Bei uns lief auf jeden Fall noch nichts."

Aber hat er vielleicht Interesse daran, das in der Show jetzt zu ändern? Bisher sieht es nicht so aus. In der Hinsicht hätte der Philosophie-Student auf jeden Fall auch mächtig Konkurrenz: Zwei seiner Kollegen haben bereits ein Auge auf Melissa geworfen. Sowohl Laurin (22) als auch Dominic Ewig (24) bekundeten Interesse an der Immobilienkauffrau aus Berlin.

Alle Infos zu "Are You The One?" auf TVNOW.

Anzeige

TVNOW Dominic, Axel und Aleks, Kandidaten bei "Are You The One?"

Anzeige

TVNOW Laura und Melissa in Folge eins von "Are You The One?"

Anzeige

TVNOW Laurin und Melissa bei "Are You The One?"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de