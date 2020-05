Amira Pocher (27) tritt den Rückzug an! In den vergangenen Wochen schreckten das Model und Oliver Pocher (42) nicht davor zurück, Michael Wendler (47) und seine Liebste Laura (19) auf Social Media mit Parodien gehörig durch den Kakao zu ziehen. Alles nahm seinen Anfang mit einem Clip der Fachabiturientin, in dem sie dem Schlagersänger ein Auto schenkt. Kurzerhand stellten die Pochers das Video nach und starteten damit sogar einen Netz-Trend. Es folgten etliche weitere Scherze auf Kosten des Mehrgenerationen-Paars, doch damit ist zumindest für Amira endgültig Schluss: Sie gibt jetzt zu, dass sie bei Laura um Verzeihung gebeten hat!

"Laura tut niemandem was. Ich hab mich auch entschuldigt bei ihr, weil man ja immer sagt, man soll nicht voreilig über Leute urteilen", verrät die 27-Jährige bei der Aufzeichnung des Podcasts Die Pochers hier!, die in einem Autokino in Hannover stattgefunden hat. Die Entschuldigung erfolgte hinter den Kulissen des TV-Duells der Männer Anfang März. Den Grund dafür erklärte die gebürtige Österreicherin ebenfalls bei dem Auftritt: "Man erwischt sich selbst dabei, dass man jemanden vorverurteilt, und das habe ich bei Laura ganz, ganz oft gemacht, ich habe mich ganz oft über sie aufgeregt."

Als Amira dann aber schließlich mit Laura Bekanntschaft gemacht hatte, habe sie ihr Bild von der Let's Dance-Kandidatin überdenken müssen: "Wenn man sie kennenlernt, ist sie ganz höflich, sie sagt hallo und tschüss, sie ist keine, die lästert. Sie ist noch ein bisschen jung, über ernste Themen kann ich mich nicht unbedingt mit ihr unterhalten, aber sie ist ein nettes Mädchen", resümierte die Ehefrau des Comedians schließlich. Nun sei sie gespannt, wie Lauras Weg in der Öffentlichkeit weitergehen wird.

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im April 2020

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Oliver Pochers Frau



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de