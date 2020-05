Knackiger geht's ja wohl nicht! Der spanische Schmusesänger Enrique Iglesias (45) feiert heute einen ganz besonderen Tag: Er wird stolze 45 Jahre alt – und das sieht man ihm kein Stück an. Erst Anfang des Jahres wurde der "Hero"-Interpret zum dritten Mal Vater. Nach dem Zwillingspärchen – ein Junge und ein Mädchen – hat er mit seiner Frau Anna Kournikova (38) eine weitere kleine Dame bekommen. Dass Enrique mittlerweile dreifacher Daddy ist, der schon eine beachtlich lange Karriere hinter sich hat, hat ihn allerdings in keinster Weise altern lassen!

Ja, dieser attraktive Typ feiert heute seinen 45. Geburtstag. Doch Enrique könnte easy noch als Anfang dreißig durchgehen! Wenn man dem Musiker in sein faltenfreies Gesicht blickt, denkt man gar nicht, dass er schon 25 Jahre auf den großen Bühnen der Welt steht. Bereits im Sommer 1995 läutete der Kuschelrocker seine Karriere ein. Schon zwei Jahre später durfte er seinen ersten Grammy Award mit nach Hause nehmen: 1997 gewann er den Preis in der Kategorie "Best Latin Pop Album". Von da an ging es nur noch steil bergauf. Seinen größten Hit in Deutschland – und auch weltweit – feierte er 2001 mit der Ballade "Hero".

Doch auch wenn Enrique heute nicht der Big Player unter den Chartplatzierungen ist, die Musik hat er – auch als Dreifachpapa – nicht aufgegeben. Im Herbst vergangenen Jahres brachte er ein Greatest-Hits-Album auf den Markt und hat auch Ende 2020 vor, wieder fleißig Konzerte zu spielen. Bei so viel Aktivität und drei kleinen Kiddies, die ihn Zuhause auf Trab halten, ist es nicht verwunderlich, dass der 45-Jährige fitter und vitaler denn je erscheint!

Getty Images Enrique Iglesias und Ricky Martin im März 2020 in Kalifornien

Getty Images Enrique Iglesias im November 1998

Getty Images Enrique Iglesias bei einem Konzert im November 2017 in Austin, Texas

Getty Images Enrique Iglesias, spanischer Sänger



