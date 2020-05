Die beliebte RTL-Speed-Dating-Show Take Me Out feierte 2020 schon ihr zehnjähriges Bestehen. Wie Edgar Kammerer, einer der teilgenommenen TV-Junggesellen verriet, dauert für die Boys der Dreh für eine Folge circa zwei Tage. Doch was passiert eigentlich, nachdem sich der Liebe-Sucher eine Frau ausgesucht hat? Im Promiflash-Interview offenbarte Kandidatin Janine Christin Wallat (25) nun, wie es mit den Mädels weitergeht, die in der Sendung ausgewählt werden.

Direkt nach der Entscheidung ist die Arbeit noch lange nicht getan. "Man führt, bevor es zu dem eigentlichen Date geht, erst mal ein paar Interviews. Danach fährt man eine Runde in der Limousine und lernt sich näher kennen", erklärte Janine den Ablauf. Tatsächlich muss es auch, nachdem der Junggeselle eine potenzielle Traumfrau ausgewählt hat, nicht unbedingt zum Rendezvous kommen: "Je nachdem, wie man sich später entscheidet, kommt es zum Date, oder halt eben nicht."

Janine konnte einen der Show-Single-Boys damals für sich gewinnen, aber es wurde nichts daraus. Vor Kurzem präsentierte die TV-Daterin ihren neuen Freund, mit dem sie seit ein paar Wochen auf Wolke sieben schwebt.

privat Janine Christin Wallat 2019

privat Janine Christin Wallat, TV-Darstellerin

privat Janine Christin Wallat



