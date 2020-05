Dagi Bee (25) macht ihrem Eugen (25) eine wunderschöne Liebeserklärung im Netz! Im Februar haben die YouTuberin und der Creative Director noch einmal Ja gesagt: In Las Vegas fand nach ihrer Traumhochzeit auf Ibiza und einer standesamtlichen Trauung quasi eine dritte Eheschließung statt. Bei all den Jaworten wird schnell klar, dass die beiden ziemlich glücklich miteinander sein müssen. Genau das bestätigte Dagi jetzt mit einem süßen Posting: Unter Bildern der Vegas-Hochzeit beschrieb die 25-Jährige, was ihre Beziehung ausmacht!

Gleich vier Schwarz-Weiß-Fotos veröffentlichte die Unternehmerin jetzt auf Instagram, auf denen die zwei in ihren Hochzeitslooks im Auto zu sehen sind. "Eine schöne Ehe ist es, sich viele Male zu verlieben... und immer in die gleiche Person", kommentierte Dagi das Schnappschuss-Quartett und erntete dafür bereits den Zuspruch von über 120.000 Followern. Auch Eugen meldete sich unter den Fotos zu Wort und postete drei rote Herz-Emojis.

Im kommenden Monat feiern die Blondine und der 25-Jährige bereits ihren zweiten Hochzeitstag. Während die Zeremonie auf der Ferieninsel mit einem Who's who von YouTube-Sternchen, Freunden und Verwandten stattgefunden hat, feierten Dagi und Eugen beim dritten Mal in Las Vegas im kleinen Kreis. Und auch das Trauungsdinner fiel leger und typisch amerikanisch aus: Zusammen aßen sie in ihren Hochzeitsoutfits in einem Burgerrestaurant – immerhin gehören Burger zu ihren absoluten Lieblingssnacks.

Hauter, Katrin / ActionPress Dagi Bee und Eugen Kazakov bei der 1Live Krone 2019

YouTube / Dagi Bee Dagi Bee und Eugen Kazakov während ihrer Hochzeitszeremonie

ActionPress Dagi Bee bei der 1Live Krone, 2018



