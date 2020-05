Langsam kann sie es wirklich nicht mehr hören! Die Beziehung von Zoe Kravitz (31) und Karl Glusman könnte glatt aus einem Drehbuch stammen: Die Schauspielerin und der Leinwand-Hottie gehen schon seit Jahren als Paar gemeinsam durchs Leben – im vergangenen Sommer gaben sie sich in Paris sogar das Jawort. Nun fragen sich natürlich viele: Wann wagen die beiden den nächsten Schritt und werden erstmals Eltern? Mit dieser Frage kommt man bei Zoe aber definitiv nicht weit – im Gegenteil!

Wie die Tochter von Musiker Lenny Kravitz (55) nun verrät, findet sie Schwangerschaftsgerüchte und Baby-Spekulationen total daneben. "Viele Leute stellen die Frage 'Wann bekommst du ein Baby?' oder sagen Dinge wie 'Wann kommt das Baby?' – ich fühle mich aber beleidigt, wenn Leute annehmen, das sei etwas, was ich tun müsse, bloß weil die Gesellschaft es so verlangt", stellt Zoe in Dax Shepards (45) Podcast Armchair Expert klar. Nachwuchs schließe sie generell zwar nicht aus, doch Gedanken darüber mache sie sich aktuell noch keine.

Auch deutsche Promis machten hinsichtlich dieser Thematik schon ihren Standpunkt deutlich. So zum Beispiel Sarah (28) und Dominic Harrison (28), die es ebenfalls respektlos finden, ständig auf eine mögliche Schwangerschaft angesprochen zu werden. "Erstens ist es extrem unhöflich, eine Frau jedes Mal zu fragen, ob sie schwanger ist. Zweitens finde ich es extrem schade, dass es schon richtig von uns erwartet wird", erklärte der YouTuber im vergangenen Jahr in seiner Instagram-Story.

Getty Images Zoe Kravitz, Schauspielerin und Musikerin

Getty Images Karl Glusman und Zoë Kravitz bei der "High Fidelity"-Premiere in New York im Februar 2020

Tamara Bieber/Action Press Dominic und Sarah Harrison



