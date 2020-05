Hat Charlotte Crosby (29) durch ihre rosarote Brille etwa den Durchblick verloren? Seit März ist die Geordie Shore-Bekanntheit frisch verliebt – und zwar in den britischen Webstar Liam Beaumont. Und ganz offenbar hat es die Turteltauben so sehr erwischt, dass sie direkt den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagten. Charlotte soll schon bei ihrem Lover wohnen. Aber verstößt sie damit nicht gegen die Richtlinien des Lockdowns?

Charlotte hat zwar nicht offiziell verkündet, dass sie zu Liam gezogen ist. Aber Social-Media-Posts der beiden weisen verdächtige Ähnlichkeiten auf – wie zum Beispiel Bodenfliesen auf der Terrasse. Vielleicht verschweigt das Paar das auch nur, weil es Ärger wittert. Schließlich hat der britische Premierminister Boris Johnson (55) deutlich gemacht, dass es momentan nicht erlaubt sei, Menschen außerhalb des eigenen Haushalts zu treffen, geschweige denn umzuziehen. Auf Anfrage von The Sun betonte Charlottes Pressesprecher aber: "Sie hat innerhalb der klaren Parameter der staatlichen Richtlinien gehandelt."

Obwohl Charlotte und ihr Liam mittlerweile schon in einem gemeinsamen Liebesnest leben, haben sie ihre Liebe nicht offiziell gemacht. Auch nach zwei Monaten Beziehung hat keiner der beiden bisher Pärchenbilder gepostet. Was meint ihr: Holen sie das bald nach? Stimmt ab!

Instagram / liambeauvideo Liam Beaumont im April 2020

Instagram / charlottegshore Webstar Charlotte Crosby

Instagram / liambeauvideo Influencer Liam Beaumont

