Von einer Kandidatin muss sich Bauer sucht Frau International-Single Daniel bereits verabschieden! Der Landwirt versucht, mit Hilfe von Moderatorin Inka Bause (51) die große Liebe zu finden. Dafür hat er die beiden Teilnehmerinnen Katja und Maria auf seinen Hof nach Neuseeland eingeladen. Aber schon von Anfang an schien es bei ihm und der brünetten Maria deutlich mehr zu knistern. Das ist offenbar auch Katja aufgefallen: Sie verlässt Daniels Hof freiwillig!

Die Blondine kann sich mittlerweile keine Zukunft mehr mit dem Imker ausmalen. "Die Zeit mit Daniel ist nicht so intensiv, wie ich sie mir vorgestellt habe. Der hat zu wenig Schwung in der Hüfte. Der müsste ein bisschen mehr aus sich rauskommen", meinte sie über den 22-Jährigen. In einem offenen Gespräch lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf und teilt Daniel ihre Entscheidung mit, seinen Hof zu verlassen. Daniel nimmt den Korb allerdings mit Fassung: "Das ist voll okay. Es war super, dich kennenzulernen. Aber wenn das so ist, dann ist das so." Ihm sei ohnehin schon aufgefallen, dass es mit seiner zweiten Hofdame Maria deutlich mehr funkt.

Auch die 18-Jährige ist offenbar nicht böse, Daniel jetzt ganz für sich allein zu haben. "Ich freue mich schon ein bisschen, Zeit mit Daniel zu haben. Katja war eine nette Person. Aber jetzt intensivere Zeit mit ihm zu haben, da freue ich mich drüber", erklärte Maria.

TVNOW Bauer Daniel mit Katja bei "Bauer sucht Frau International"

TVNOW / Kai Waldmann "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Daniel aus Neuseeland

TVNOW Daniel und Maria bei "Bauer sucht Frau International" 2020



