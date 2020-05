Damit ist Bauer sucht Frau International-Kandidatin Bianca ins Fettnäpfchen getreten! Die Brünette kämpft zurzeit mit ihren Konkurrentinnen Claudia und Irene um das Herz von Bauer Emanuel. Der Landwirt hat die drei Frauen auf seinen Gnadenhof nach Österreich eingeladen. Bianca wollte mit einem kleinen Geschenk bei dem 44-Jährigen punkten – das ging allerdings total nach hinten los: Sie hatte Emanuel Milchschokolade und Weingummi mitgebracht – hat dabei aber leider vergessen, dass Emanuel vegan lebt.

Neben einer Tasse hatte die 49-Jährige auch noch Weingummi in Form des Kölner Doms und eine Tafel Schokolade im Gepäck. Das Problem an der Sache: Beides ist nicht vegan. "Sie hat, glaube ich, alles falsch gemacht jetzt, was man machen kann bei mir", meinte Emanuel dazu. Auch seiner potenziellen Herzdame war die ganze Sache sichtlich peinlich: "Das war mir natürlich schon ein bisschen unangenehm. Aber vielleicht hat er an der Tasse ja ein bisschen was."

Aber auch nach dem Schokoladen-Fauxpas scheint es zwischen Emanuel und Bianca nicht so richtig zu laufen. Beim Gespräch mit Rivalin Irene beschwert Bianca sich darüber, dass sie nur so wenig Zeit mit dem Bauern verbringen kann. Anstatt sich um seine Ladys zu kümmern, hat Emanuel seine Hofdamen nämlich lieber zum Abwasch verdonnert. "Es könnte für Bianca schwierig werden, auf Dauer hier zu bestehen, weil sie doch eher die Zartbesaitete ist. Was ja auch nicht schlimm ist, aber dass sie hier eben nicht glücklich werden würde", ist Irene sich nach dem Gespräch sicher.

Emanuel, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

Inka Bause bei "Bauer sucht Frau International"

Emanuel, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020



