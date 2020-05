Fans nehmen Abschied von Roy Horn. Die Showlegende, die als Teil des Magierduos Siegfried und Roy weltweit berühmt geworden war, ist vor wenigen Tagen im Alter von 75 Jahren verstorben. Sein langjähriger Partner Siegfried Fischbacher, aber auch etliche andere Stars und Wegbegleiter haben des Illusionisten bereits öffentlich gedacht. Einige Fans wollten sich auch persönlich von Roy verabschieden und haben Blumen und Briefe an seinem Haus hinterlassen.

Siegfried und Roy lebten seit Jahren gemeinsam auf einem Grundstück in Las Vegas. An dem Tor vor dem Anwesen haben einige Bewunderer des verstorbenen Magiers ihre Trauer jetzt zum Ausdruck gebracht. Gleich mehrere Fans stellten ihm zu Ehren Blumengestecke und Kerzen ab oder hinterließen Briefe, in denen sie sich von dem gebürtigen Niedersachsen verabschieden.

Wo Roy seine letzte Ruhestätte finden soll, ist bereits bekannt. Er soll eingeäschert werden, wie Siegfried im Bild-Interview verriet: "Seine Urne bleibt bei mir. Ich stelle sie in unsere Kapelle. Das haben wir zu Lebzeiten so besprochen."

Mike Stotts / MEGA Blumen vor Roy Horns Anwesen in Las Vegas

Mike Stotts / MEGA Fan-Briefe vor Roy Horns Anwesen

Getty Images Siegfried Fischbacher und Roy Horn, 2014



