Plant Elle Fanning (22) etwa schon den nächsten Karriereschritt? Die junge Blondine ist als Schauspielerin bereits supererfolgreich und begeisterte ihre Fans unter anderem in Filmen, wie "A Rainy Day In New York" oder "Maleficent – Die dunkle Fee" neben Hollywood-Star Angelina Jolie (44). Jetzt offenbarte sie allerdings einen ihrer größten beruflichen Träume: Die amerikanische Darstellerin möchte eines Tages auch als Regisseurin hinter der Kamera durchstarten!

"Das ist etwas, das ich unbedingt machen will", erklärte sie gegenüber dem amerikanischen Magazin Variety. Allerdings will Elle diesen besonderen Schritt nicht einfach so für irgendeinen beliebigen Film gehen, sie hat hohe Ansprüche an ihre Arbeit: "Man muss nur die richtige Geschichte finden. Was ist es, das man erzählen will? Wird es etwas Persönliches sein? Oder auch nicht? Wird man es selbst schreiben?" Trotz der vielen Fragen sei sie sich aber durchaus sicher, dass sie eines Tages selbst Regie führen wird.

Zuletzt konnte der Star sogar schon erstmals Regie-Luft schnuppern. Bei der demnächst erscheinenden Mini-Serie "The Great" spielte Elle nicht nur die Hauptrolle, sie arbeitete auch mit dem Team hinter der Kamera an der Produktion.

Getty Images Elle Fanning, Schauspielerin

