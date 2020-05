Frühstück im Bett? Wann, wenn nicht am Muttertag, dachten sich wohl auch die Kids von Topmodel Heidi Klum (46)! Eigentlich zeigt die 46-Jährige ihren Nachwuchs der Öffentlichkeit nur äußerst selten. Aber anlässlich des Mama-Ehrentages machte die Beauty eine kleine Ausnahme und teilte ein süßes Family-Pic, das beweist: In ihrem Riesen-Bett hat die Ikone für alle vier Kinder und zwei Hunde Platz zum Kuscheln!

Tatsächlich sind sämtliche Klum-Sprösslinge auf dem Instagram-Schnappschuss vereint: Henry Günther Ademola Dashtu Samuel (14), Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel (13), Leni Klum (16) und Lou Samuel (10)! "Muttertags-Frühstück im Bett", schrieb die Germany's next Topmodel-Showmasterin dazu. Und dieses Frühstück kann sich wirklich sehen lassen: Vor Heidi liegt ein Tablett mit einem Riesen-Pancake mit Beeren, so wie eine Schokocreme und jede Menge Puderzucker. Dabei gucken die beide Hunden der Blondine ganz neugierig auf die Leckerei der Mama – ob sie auch was abbekommen?

Den Muttertag nutzte Heidi aber auch, um ihrer eigenen Mama eine dankbare Botschaft zu senden. "Liebe Mama, ich wünsche dir und allen Mamas auf der Welt einen wunderschönen Muttertag", schrieb sie auf Instagram. Dabei fügte sie dem Post süße Kindheitserinnerungen mit ihrer Mutter Erna hinzu.

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern und Ehemann Tom Kaulitz, 2019

Getty Images Heidi Klum im März 2020 in Pasadena, Kalifornien

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Mutter Erna Klum



