Heiß, heißer, Jessie J (32)! Die Sängerin liebt es, sich nicht nur mit ihrer Musik auszudrücken, sondern auch mit ihrer Optik. Ob flippige Haarschnitte oder ausgefallene Bühnenlooks – die "Price Tag"-Interpretin ist ein Hingucker. Aktuell scheint sich die Britin besonders wohl in ihrem Körper zu fühlen, und das soll offenbar auch alle Welt sehen. Denn Netz-Postings in engen Zweiteilern stehen derzeit an der Tagesordnung. Auf dem neusten Schnappschuss lässt die Sängerin sogar richtig tief blicken.

Auf Instagram veröffentlichte die 32-Jährige kürzlich ein ziemlich freizügiges Selfie. Darauf posiert sie vor ihrem Badezimmerspiegel in einem knapp geschnittenen Bikini, der nur noch wenige Fragen offen lässt. Denn ihr Bandeau-Top ist so schmal, dass es nur noch ihren halben Busen verdeckt – die Fans dürfen sich also über einen sexy Underboob-Anblick freuen! "Alexa, spiele Nina Simone mit 'Feeling Good'", kommentiert die Entertainerin ihren heißen Schnappschuss.

Doch nicht nur vielen Supportern wird bei diesem Foto wohl kurzzeitig der Atem stocken – auch Jessies On-Off-Flamme Channing Tatum (40) scheint diese Art der Präsentation bestens zu gefallen. Denn der Schauspieler versah den Beitrag mit einem virtuellen Herz. Der Magic Mike-Star und die "The Voice Kids UK"-Jurorin sollen aktuell nach einer kurzen Pause wieder gemeinsam auf Wolke sieben schweben.

Instagram / jessiej Jessie J, Musikerin

Instagram / jessiej Jessie J, Musikerin

Instagram / jessiej Jessie J und Channing Tatum im Juli 2019



