Ist Nadine etwa wieder auf dem Single-Markt? Die Beauty nahm an der diesjährigen Staffel Germany's next Topmodel teil. Doch nicht nur die Show an sich stellte sie vor eine Herausforderung. Auch die räumliche Trennung von ihrem Freund Philipp gestaltete sich alles andere als einfach. Über ein Jahr gingen die beiden gemeinsam durchs Leben – jetzt gibt es allerdings einen Hinweis, dass sich das Pärchen getrennt haben könnte.

In ihrer Instagram-Story stellte sich die Blondine den neugierigen Fragen ihrer zahlreichen Fans. Ein Follower wollte wissen, ob sie sich denn Nachwuchs wünschen würden. Nadine wolle auf jeden Fall Kinder haben, antwortete sie direkt. Doch: "Dazu muss ich erstmal Mr. Right finden", stellte sie klar. Bedeutet das etwa, dass sie und ihr Liebster kein Paar mehr sind? Offiziell bestätigte die ehemalige Castingshow-Kandidatin bislang zumindest noch keine Trennung.

Bereits während der Sendung verriet Nadine, dass eine funktionierende Beziehung auf Distanz eine große Herausforderung ist: "Natürlich ist es schwierig für uns und die Beziehung. Man ist lange Zeit auseinander und hat nur ab und zu seine fünf Minuten Telefonzeit", erklärte sie damals. Wenn man aber aufeinander zählen könne, würde die Partnerschaft auch über große Entfernung funktionieren.

Instagram / nadine.gntm2020.official GNTM-Nadine im Mai 2020

Instagram / nadine.gntm2020.official GNTM-Nadine im April 2020

Instagram / nadine.gntm2020.official Nadine, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin



