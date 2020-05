Spielt Kourtney Kardashian (41) hier auf Scott Disick (36) an? Nach einer jahrelangen On-Off-Beziehung zwischen der ältesten Tochter von Kris Jenner (64) und dem 36-jährigen Disick trennten sich die beiden vor knapp drei Jahren endgültig. Durch die drei gemeinsamen Kinder Penelope (7), Mason (10) und Reign (5) verbringt das ehemalige Pärchen dennoch viel Zeit miteinander. Doch offenbar verbindet die beiden mehr als nur ihr Nachwuchs. Kourt scheint in einem emotionalen Posting auf ihren Ex anzuspielen.

In ihrer Instagram-Story teilte der Reality-Star am Samstag eine kryptische Nachricht, die Raum für Spekulationen lässt. "Ich bin es irgendwie leid zu sagen, dass Dinge für mich okay sind, wenn sie nicht okay sind", schrieb sie im Netz. Der Beitrag kommt kurz nachdem sich der dreifache Vater selbst in eine Klinik eingewiesen hatte. Nachdem er in den letzten Wochen angeblich viel Alkohol und Kokain konsumiert hatte, hieß es zunächst, sein Drogenkonsum sei der Grund für die Einweisung in die Entzugsklinik gewesen.

Doch sein Anwalt klärte die Hintergründe seines Aufenthalts auf. Tatsächlich sei es kein Drogenrückfall gewesen. Scott habe endlich den Willen gefunden, sich mit seinem Schmerz auseinanderzusetzen, den er durch den Verlust seiner Mutter und seines Vaters erlitten hatte. Die Reha brach er aber offenbar einige Tage später wieder ab.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im April 2020

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick im Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de