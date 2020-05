Bindi Irwin (21) musste ihre Hochzeitsreise im letzten Moment umorganisieren. Die Tochter des australischen Dokumentarfilmers Steve Irwin (✝44) gab Ende März ihrem Langzeitfreund Chandler Powell (23) endlich das Jawort. Die Hochzeit fand im kleinen Rahmen im Zoo von Queensland statt – also an dem Ort, den die Eltern der Beauty mit der Reality-Show "The Crocodile Hunter" berühmt gemacht hatten und der seit einigen Jahren Bindis Mutter gehört. Und genau dort verbrachten Bindi und Chandler auch ihren Honeymoon – die geplante Reise fiel nämlich ins Wasser!

Aufgrund der aktuellen Lage konnten Bindi und ihr Ehemann nicht das Land verlassen – und haben sich dann dazu entschlossen, ihren Honeymoon ihren Tieren zu widmen und das Beste aus der Situation zu machen: "Unsere Hochzeitsreise konnte leider nicht so stattfinden, wie wir sie geplant hatten. Aber wir sind sehr dankbar, dass wir die Zeit mit unseren wunderbaren Tieren in unserem Zoo verbringen dürfen", schrieb die Brünette zu einem Schnappschuss von sich und ihrem Partner mit einer Giraffe im Hintergrund auf Instagram.

Doch zur Ruhe kommt das frisch vermählte Paar nicht! Denn die beiden müssen kräftig mit anpacken, auch wenn ihr Wildpark aktuell wegen der Gesundheitslage nicht öffnen darf. "Wir arbeiten alle zusammen, um sicherzustellen, dass es unserer Tierfamilie gut geht", offenbarte Bindi weiter.

Getty Images Chandler Powell und Bindi Irwin bei einer Zeremonie in Hollywood im April 2018

Getty Images Chandler Powell und Bindi Irwin bei einem Galadinner in Brisbane im November 2019

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell, Ehemann von Bindi Irwin



