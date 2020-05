Dabei hatte sie sich doch gerade erst an das Zusammenleben gewöhnt! Seit nun einem Jahr sind Anne Wünsche (28) und ihr Freund Karim ein Paar. Bis vor Kurzem wohnte der Spanier wegen der aktuellen Gesundheitslage vorübergehend bei der Influencerin, doch ursprünglich hatten die beiden nicht geplant, schon zusammenzuziehen. Momentan ist Karim beruflich ziemlich eingespannt und viel auf Achse – und das schlägt Anne aufs Gemüt.

Dass die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin aktuell nicht ganz so happy ist, ist ihrer Community prompt aufgefallen. In einer Frage- und Antwortrunde in ihrer Instagram-Story wollte ein Follower wissen, wie es ihr aktuell geht – er habe direkt bemerkt, dass Anne etwas bedrückt. "Mir geht es sehr gut. Bin nur aktuell sehr traurig, weil mein Freund für eine Woche in München ist. Nennen wir es Liebeskummer", gab Anne daraufhin preis.

Eine gemeinsame Wohnung kommt für die 28-Jährige und ihren Partner dennoch erst einmal nicht infrage. "Eigentlich finde ich es gut so. So hat jeder seinen Freiraum. Er ist ja trotzdem fast immer bei mir", erklärte die Zweifach-Mama dazu.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim in Paris

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Schauspielerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2020



