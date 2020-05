Wie der Vater, so die Tochter: Robert Lewandowski (31) macht auf Social Media kein Geheimnis aus seinem Familienglück. Erst vergangene Woche kam seine zweite Tochter Laura zur Welt, die er bereits stolz seiner Netz-Community vorstellte. Auch von seiner Frau Anna und seiner dreijährigen Tochter Klara teilt der Fußballer regelmäßig neue Schnappschüsse. Jetzt überraschte er seine Fans mit einem besonders coolen Foto!

Auf Roberts neuestem Instagram-Bild sind er und Klara im Partnerlook zu sehen – allerdings tragen sie nicht die gleichen Klamotten: Die beiden sind jeweils in demselben Auto unterwegs! Während der FC Bayern-Star ganz entspannt in seinem dunkelgrünen Bentley-Cabrio sitzt, blickt seine Tochter neben ihm aus einer Miniaturvariante des Gefährts hervor. "Partners in Crime", übersetzt "Komplizen", kommentierte der zweifache Vater die Aufnahme.

Scheint ganz so, als würde auch die Tochter des polnischen Nationalspielers auf schnelle Autos stehen. Zwar kommt das Kindermodell von Papas Bentley nur auf eine Höchstgeschwindigkeit von acht Stundenkilometern, optisch ist es von dem deutlich schnelleren Original aber kaum zu unterscheiden. Zudem ist die Dreijährige mit ihrem Gefährt vergleichsweise günstig unterwegs: Das Elektroauto wird im Netz für knapp 200 Euro angeboten. Der Wagen von Klaras Vater dürfte dagegen mehr als das Tausendfache gekostet haben.

Anzeige

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski und seine Tochter Laura

Anzeige

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski mit seiner Frau Anna und seiner Tochter Klara

Anzeige

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski mit seiner Frau Anna und seiner Tochter Klara



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de