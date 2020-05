Diese beiden haben sich offenbar gesucht und gefunden! Erst seit vergangener Woche flimmert die brandneue Kuppelshow Are You The One? über Deutschlands Bildschirme, und bereits in der ersten Doppelfolge trug das große Flirten erste Früchte. Allerdings fanden Mohamed Aidi (34) und Ivana Rujevic in der Match-Box heraus, dass sie kein "Perfect Match" waren. In Folge drei bandeln dafür zwei andere Kandidaten heftig miteinander an: Zwischen Melissa (23) und Dominic Ewig (24) funkt es gewaltig!

Nach der der Matching-Night überlegen die Turteltauben, ob sie nicht tatsächlich ein Match sein könnten. Bei dem Thema sehnt sich der Muskelmann sofort nach mehr Körperkontakt. "Es wäre noch gemütlicher, wenn du hier wärst", sagt Domi und winkt Melissa mitten im Gespräch zu sich heran. Und siehe da – die Blondine kommt der Aufforderung nur allzu gerne nach. "Die haben ja quasi das ganze Wohnzimmer hier eingenommen. Aber ihr seht voll süß zusammen aus", findet sogar Teilnehmer Laurin (22).

Nach der Couch-Knuddelei wird es glatt noch romantischer: Das Pärchen beschließt, in der Nacht ein Bett zu teilen – es ist das erste Übernachtungsdate der Staffel! "Ich probiere einfach, mich auf mein Gefühl zu verlassen", freut sich Melissa über die gemeinsamen Mußestunden, und auch Domi offenbart seinen Jungs gegenüber: "War schon sehr vertraut." Na, ob dieses Szenario wohl der Startschuss für viele, viele gemeinsame Nächte ist?

