Steht Rafi Rachek (30) und Sam Dylans (29) Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars schon seit Monaten fest? Im vergangenen Oktober outete Rafi sich bei Bachelor in Paradise als homosexuell. Als er und Sam kurz darauf knutschend erwischt wurden, bestätigten die beiden Männer schließlich ihre Beziehung. Nun sollen sie angeblich das Sommerhaus beziehen. Wussten die Die Bachelorette- und Prince Charming-Bekanntheiten schon im Januar davon?

Promiflash traf Rafi und Sam im Januar beim Pearl Fashion Cocktail in Berlin, ihrem ersten Eventbesuch als Paar. Angesprochen auf potenzielle gemeinsame TV-Projekte, kündigte Letzterer an: "Wir können auf jeden Fall schon so viel sagen: Es kommt in diesem Jahr auf jeden Fall noch etwas, aber wie es immer ist, darf man noch nicht sagen was." Der 29-Jährige sei vor allem gespannt darauf, wie Rafis Familie darauf reagieren werde. "Ich glaube, da wird es noch mal Schwierigkeiten geben, denn jetzt hat Rafi sich geoutet, aber er war ja noch nie mit seinem Freund, also mit mir, irgendwo in der Öffentlichkeit", erklärte Sam.

Rafi betonte damals jedoch: "Ich habe mich im TV vor Millionen von Menschen geoutet und ich stehe immer noch dahinter. Ich werde jetzt keinen Rückzieher machen. Ich mache da mit, worauf ich Bock habe, und was die anderen sagen, ist mir ehrlich gesagt scheißegal." Denn er hätte die Last lange genug mit sich getragen.

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan im April 2020

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek



