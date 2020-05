Am vergangenen Dienstag war es für Nico Santos (27) so weit: Bei Sing meinen Song interpretierten unter anderem Lea (27), MoTrip und Paddy Kelly (42) seine Lieder neu – und dabei floss die eine oder andere Träne im TV! Vor allem, als die 27-Jährige "Walk In Your Shoes" sang, ein Track, den Nico für seinen verstorbenen Freund geschrieben hatte, brachen bei den Stars alle Dämme. Gegenüber Promiflash verriet der gebürtige Bremer jetzt, wie sich der Tauschkonzert-Abend für ihn angefühlt hat.

In erster Linie sei es unfassbar emotional für Nico gewesen, erzählte er im Interview mit Promiflash: "Ich hätte niemals gedacht, dass man seine eigene Musik so erleben kann – also, die Künstler waren wie ein Spiegel." Es sei für ihn ein Privileg gewesen, dass solche Sängerinnen und Sänger sich die Zeit genommen haben, seine Hits zu lernen. "Es war eine wirklich verrückte Zeit", resümierte der "Play With Fire"-Interpret schließlich.

In den kommenden Wochen wird wiederum im TV zu sehen sein, wie Nico die Lieder seiner Kollegen auf seine eigene Art und Weise performt hat. Dabei sei ihm vor allem eins wichtig gewesen: "Mein Anspruch war, dass jeder Song eine 180-Grad-Wendung bekommt. Jeder Song sollte einfach komplett anders klingen als im Original." Das gelang dem Chartstürmer bereits in der "Sing meinen Song"-Auftaktsendung – aus dem Pop-Hit "Auf Das Was Da Noch Kommt" von Max Giesinger (31) machte Nico eine Version, bei der die Kandidaten geschlossen aufsprangen und das Tanzbein schwangen.

