Zwischen Charlie Sheen (54) und Denise Richards (49) scheint kein böses Blut zu fließen. Von 2002 bis 2006 waren die beiden Schauspieler glücklich verheiratet. Heute verbinden die beiden nur noch die zwei gemeinsamen Kinder Lola und Sam. Einen Rosenkrieg gab es zwischen den ehemaligen Liebenden bislang nicht, im Gegenteil: Sie scheinen sogar richtig gut befreundet zu sein! Denise plauderte jetzt über den aktuellen Stand ihrer Beziehung zu dem 54-Jährigen.

Gegenüber Us Weekly verriet die Beauty Details über das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann. Und sie scheinen sich überraschend gut zu verstehen: "Die Kommunikation mit ihm ist großartig", schwärmte die 49-Jährige über Charlie. Auch mit ihrem neuen Ehemann Aaron Phypers gibt es offenbar keine Probleme. Die beiden hätten den ehemaligen Two and a half Men-Darsteller vor Kurzem erst getroffen.

Viel Zeit mit seiner Familie kann der fünffache Vater im Moment aber nicht verbringen. Vor einigen Jahren offenbarte Charlie, dass er an HIV erkrankt sei. Aufgrund der aktuellen Situation meide er daher den Kontakt zu anderen Personen und somit auch zu seinen Töchtern. "Er möchte, dass er isolierter ist, um sicherzustellen, dass er gesund bleibt", erklärte Denise gegenüber HollywoodLife.

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards im November 2003

Getty Images Denise Richards und ihr Ehemann Aaron Phypers

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler



